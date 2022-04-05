В Грузии назвали Украину заповедником для бегущих из страны преступников

5 апр. 17:53

Украина превратилась в заповедник для преступников, убежавших из Грузии. Об этом заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани, комментируя заявления украинского руководства о том, что Тбилиси якобы помогает России в контрабанде санкционных товаров.

"Не по нашей вине Украина, к сожалению, еще за время моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник для преступников, бегущих из Грузии. Поэтому я хотела бы, чтобы украинское правительство сотрудничало не с бежавшими преступниками, а с правительством Грузии", - цитирует Цулукиани РИА Новости.

Она подчеркнула, что границы Грузии полностью контролируются. "Минфин Грузии опубликовал официальное заявление - следовательно, любые санкционные товары, будь то военные, материалы двойного назначения или другие, проходят строгий таможенный контроль на наших границах", - подытожила вице-премьер.