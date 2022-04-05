Страны НАТО продолжат поставлять вооружения Украине

5 апр. 17:44

Страны-члены НАТО собираются оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

"Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе [поставкам] противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования", - цитирует его ТАСС.

Глава организации также отметил, что страны-члены НАТО увеличили объем гуманитарной финансовой помощи. Кроме того, НАТО поможет Украине укрепить свою кибербезопасность и поставит средства защиты от химических и биологических угроз.

Помимо этого, Столтенберг акцентировал внимание на том, что НАТО оказывает военную поддержку Украине в том объеме, который не приведет к полномасштабному столкновению между РФ и Североатлантическим альянсом.