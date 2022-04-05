Путин напомнил о последствиях возможной национализации активов РФ за рубежом

5 апр. 17:09

Механизм национализации активов доступен не только европейским политикам, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития АПК.

По его словам, в настоящее время наблюдаются попытки "наших партнеров" переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию. "И решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Пусть никто не забывает, что обоюдоострое оружие", - сказал российский лидер.

Далее Путин отметил, что "собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом деятельности наших партнеров на Западе на самом деле".