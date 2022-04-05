Стоимость угля в США обновила максимум за 13 лет

5 апр. 17:03

Стоимость угля в США превысили $100 за т, сообщает Bloomberg, уточняя, что на аналогичных ценовых рубежах уголь находился в 2008 году.

"Уголь из центральных Аппалачей подорожал на прошлой неделе на 9% - до $106,15 за тонну, согласно данным правительства. Это самый высокий показатель с конца 2008 года. Цены в Иллинойсском угольном бассейне выросли до $109,55, превысив отметку в $100 впервые с 2005 года", - приводит данные "Интерфакс", связывая это явление с тем, что покупатели ищут замену российскому углю при росте спроса в связи с восстановлением глобальной экономики после пандемии ковида.