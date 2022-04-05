В НАТО заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией

5 апр. 16:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в Брюсселе о трудностях во взаимодействии с Москвой, которые альянсу все же придется преодолеть.

"Наши отношения с Россией кардинально изменились. Россия отошла от основополагающего соглашения НАТО - РФ, позволявшего облегчить диалог между альянсом и Россией в 1990-х годах", - цитирует Столтенберга ТАСС.

По его словам, НАТО и Москва не смогли прийти к тому варианту сотрудничества, к которому страны организации стремились все прошедшие годы.

"В то же время нам придется продолжать взаимодействие с Москвой. Россия - наш сосед, и нам также придется преодолевать трудности в отношениях, в том числе добиваться снижения рисков, повышения прозрачности, устранения противоречий и решения проблем, связанных с темой контроля над вооружениями", - подчеркнул он.