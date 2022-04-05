Во Франции подтвердили, что Danone и "Ашан" остаются в России

5 апр. 16:31

Офис компании Danone в Париже сообщил, что организация продолжит деятельность в России, при этом отметил, что группа продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с правительством Франции.

"Мы подтверждаем позицию группы в отношении сохранения своей деятельности в России", - говорится в сообщении.

В подтверждение этого пресс-служба привела заявление сотрудника компании: "Позиция Danone в отношении деятельности в России не изменилась. Все варианты обсуждаются, и группа продолжает следить за ситуацией в тесном сотрудничестве с французским правительством".

Свой уход из России также опроверг парижский офис компании "Ашан". Ретейлер заверил, что продолжит свою работу в РФ, выполняя все эмбарго ЕС.

"Мы выразили свою позицию 27 марта по этому вопросу… С тех пор наша позиция не изменилась. Мы соблюдаем все условия эмбарго Евросоюза, но наша деятельность в России продолжается и продолжится с соблюдением условий эмбарго", - сказал представитель пресс-службы компании.