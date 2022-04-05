Путин поставил задачу по темпам роста сельского хозяйства и пищепрома

5 апр. 16:26

Россия должна в ближайшие несколько лет добиться опережающих темпов роста в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия, соответствующую задачу озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке АПК.

По его словам, необходимо определить "вполне реальные, обоснованные ориентиры".

Глава государства пояснил, что имеет в виду следующее: "в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год", - пишет ТАСС.