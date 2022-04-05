Германия набирает медсестер в Узбекистане

5 апр. 16:21

Германия открыла набор медсестер из Узбекистана, соискательницы должны быть не старше 39 лет, иметь не менее двух лет непрерывного опыта работы в медучреждениях (кроме стоматологии, фармацевтики и преподавания), а также предоставить диплом медицинского техникума или колледжа (трехлетнее обучение).

Набор медсестер из республики предусматривается соглашением Агентства по внешней трудовой миграции и компании Globogate Recruiting GmbH.

Немецкая компания обещает зарплату от 2300 евро в месяц. Также будут покрыты стоимость билета и трансфера до места работы, оформление необходимых визовых документов.

Кандидатки, которые пройдут отбор, будут за счет работодателя изучать немецкий язык на 10-месячных курсах в Ташкенте, после чего сдадут экзамен.

Заполнить анкету можно по ссылке.