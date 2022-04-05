Подозреваемого в жестоком убийстве задержали в Армении

5 апр. 16:15

Подозреваемый в убийстве мужчины, занимавшегося обменом валюты в городе Мартуни Гегаркуникской области, задержан полицией, об этом пишут армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, накануне поступил сигнал об исчезновении 55-летнего Камо А.: его более суток не было дома. Уже через несколько часов правоохранители выяснили, что пропавшего в последний раз видели с 24-летним Акопом А.

Подозреваемого доставили в полицию, там он сознался в убийстве, пояснив, что нанес восемь ножевых ранений Камо А. в своем автомобиле. Кроме того, молодой человек показал, где спрятал тело.

У убитого при себе был миллион драмов (чуть более $2 тыс), убийца забрал их и сразу же раздал все долги. После преступления он снял с убитого одежду и спрятал ее, тело отвез на берег озера Севан и бросил там.

По сведениям Sputnik Армения, подозреваемый - житель соседнего села Геховит, он был близко знаком с жертвой и буквально за несколько часов до убийства был у него в гостях.