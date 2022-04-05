Евросоюз вводит новый пакет антироссийских санкций

5 апр. 15:52

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении пятого пакета санкций против России.

Отмечается, что новые ограничения запретят российским судам заходить в порты стран Евросоюза.

Помимо этого, ЕС запретит экспортировать в Россию полупроводники, машины и транспортное оборудование на сумму 10 млрд евро. Новый пакет санкций коснется и транзакций с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

Также фон дер Ляйен сообщила, что российским компаниям запрещено участвовать в госзакупках в Европе. Кроме того, под запретом оказалась любая финансовая поддержка для государственных органов из РФ.

Стоит добавить, что Евросоюз запретит импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год. В новые санкции вошел и запрет на закупку ряда товаров, включая цемента, морепродуктов, спиртных напитков на общую сумму 5,5 млрд евро.

Необходимо подчеркнуть, что стоимость угля на фоне новых санкций ЕС против России выросла до трехнедельного максимума - на 6,8%, до $280 за тонну.