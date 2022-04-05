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Уроженца Дагестана обвинили в погромах и поджогах в колонии Владикавказа

Уроженца Дагестана обвинили в погромах и поджогах в колонии Владикавказа

Житель Дагестана, отбывая наказание за тяжкое преступление, принимал участие в беспорядках во владикавказской колонии, ему предъявлено окончательное обвинение, сообщает пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

Следствием было установлено, что 15 и 16 октября 2021 года осужденные, в том числе 30-летний подозреваемый, организовали погромы и поджоги в ИК №1 Владикавказа. Заключенные требовали от руководства смягчения режима отбывания наказания.

В ведомстве отметили, что преступные действия могли повлечь за собой гибель людей, которые находились на территории колонии. По оценкам экспертов, общий ущерб от действий заключенных составил более шести млн рублей.

Подчеркивается, что против осужденного возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"). Другие участники беспорядков также будут привлечены к ответственности.

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