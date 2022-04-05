Экс-посол США в СССР: никаких доказательств вины Москвы в случившемся в Буче нет

5 апр. 15:00

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявил в интервью телеканалу CNN, что точно не известно, что на самом деле произошло в Буче, и доказательств причастности к этому России нет.

В начале эфира Мэтлоку пришлось объяснять телеведущей, что он - бывший посол США в СССР, а не в России, как она его представила. Дипломат напомнил ведущей, что работал послом в СССР, частью которого была Украина.

"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва", - сообщил Мэтлок.

По его мнению, главной целью сейчас является закончить конфликт на Украине, добиться этого можно только с помощью дипломатии.

"Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база", - объяснил экс-посол.

Мэтлок подчеркнул, что Россия - ядерная держава, эквивалентная США и "создание из этой страны изгоя точно не входит в наши с вами интересы".

Отметим, что интервью с Мэтлоком так и не появилось на сайте CNN, запись эфира в своем Telegram-канале поделился шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Он полагает, что после этого интервью Мэтлок еще долго не появится в эфире американского телевидения.