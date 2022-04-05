Парламент Азербайджана принял законопроект о погранично-пропускных пунктах с Грузией

5 апр. 15:25

Сегодня утверждены шесть пунктов пропуска для пересечения госграницы между Азербайджаном и Грузией.

О них идет речь в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между АР и Грузией", он рассматривался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Для регулярного международного пассажирского и грузового сообщения это железнодорожный пункт Беюк-Кесик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия) и автомобильные пункты "Красный мост" (Азербайджан) - "Красный мост" (Грузия), Мазымгара (Азербайджан) - Цодна (Грузия).

Еще один пункт пропуска относится к категории совместных международных автомобильных пунктов пропуска для постоянного автомобильного, пассажирского и грузового сообщения - это "Ипек Йолу" (Азербайджан) - "Абрешумис Гза" (Грузия).

Кроме того, для регулярного межгосударственного пассажирского и грузового сообщения действует пункт пропуска Садахлы (Азербайджан) - Вахтангиси (Грузия), а для сезонного межгосударственного пассажирского и грузового сообщения только для лиц, проживающих в приграничных районах - Муганлы (Азербайджан) - Самтатцкаро (Грузия). Последний пункт работает в летний сезон с 08:00 до 21:00, в зимний - с 08:00 до 18:00

Компетентные органы Азербайджана и Грузии отдельными протоколами установят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через совместный пропускной пункт "Ипек Йолу" - "Абрешумис Гза".

Законопроект был обсужден, поставлен на голосование и принят.