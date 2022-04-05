Глава парламента Грузии поблагодарил армянских коллег в Книге приемов Нацсобрания Армении

5 апр. 15:23

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили оставил запись в Книге почетных гостей Нацсобрания Армении.

Так, Папуашвили указал на многовековые отношения между двумя Грузией и Арменией и выразил благодарность армянскому коллеге Алену Симоняну за прием.

"Для нас большая честь гостить в Национальном собрании Армении. Наши страны связывает долгая история сотрудничества, дружбы и добрососедства. Связь между парламентами Грузии и Армении всегда была плодотворной и успешной и является важной частью двусторонних отношений. Благодарим спикера Симоняна за теплый прием грузинской делегации. Мы готовы продолжить наше партнерство для достижения мира, стабильности, благополучия, общих целей наших стран и народов", - написал он в Книге приемов.

Грузинская делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили с двухдневным официальным визитом прибыла в Армению 5 апреля. В Ереване он встретился с Аленом Симоняном. Кроме того, Папуашвили также с премьер-министром Николом Пашиняном, президентом Ваагном Хачатуряном и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.