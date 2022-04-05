Польский посол анонсировал важное заявление ОБСЕ в связи со встречей Алиева и Пашиняна в Брюсселе

5 апр. 15:15

Важное заявление будет сделано в связи с запланированной на завтра в Брюсселе встречей президента Азербайджана и премьер-министра Армении, сообщил посол Польши Павел Чеплак на пресс-конференции в Ереване.

"Согласно договоренности, первым заявление сделает представитель ОБСЕ, и я надеюсь, что оно будет положительным. Обещать на этом этапе что-либо было бы нереалистично. Давайте дождемся заявления", - цитирует его Sputnik Армения.

Дипломат не стал озвучивать подробности относительно повестки переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Кроме того, Чеплак прокомментировал визит действующего председателя ОБСЕ главы МИД Польши Збигнева Рау в Баку и Ереван, заявив, что во время него обсуждался вопрос восстановления формата Минской группы ОБСЕ.