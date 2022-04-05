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Пятый пакет санкций ЕС против России затронет энергетику, транспорт, торговлю

Пятый пакет санкций ЕС против России затронет энергетику, транспорт, торговлю

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России окончательно не сформирован, но может включать в себя ограничения в различных сферах, сообщил во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля", - рассказал он на пресс-конференции.

По слова Домбровскиса, новый пакет санкций еще не согласован окончательно, для этого нужно "единогласное решение 27 стран-членов ЕС".

"Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета", - добавил вице-президент ЕК.

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