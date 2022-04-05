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Danone не уйдет из России

Danone не уйдет из России

Французская компания по производству молочной продукции Danone не собирается приостанавливать свою деятельность в России, сообщает российская пресс-служба компании.

"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в настоящее время основными приоритетами Danone являются безопасность работников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. "Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - отметили в пресс-службе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник заявило, что Danone рассматривает возможность ухода из России, добавив, что на данном этапе никакого решения не принято.

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