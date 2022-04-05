Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании с Ираном о новых коммуникационных связях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Ирана по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Соответствующий указ главы государства опубликован на его официальном сайте.

Напомним, документ был подписан в Баку 11 марта.

Его цель - установление новых путей железнодорожного и автомобильного сообщения с автономной республикой, налаживание линий связи и электроснабжения. Для этого планируется построить четыре моста через реку Араз, в том числе два автомобильных (с переходом для пешеходов) и два железнодорожных, проложить инфраструктуру связи и энергоснабжения.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов, проект автомобильной и железнодорожной трасс из Восточного Зангезура в Нахчыван через Иран принесет выгоду обоим участникам. "Для Ирана это важный геополитический проект. В сформировавшихся после Карабахской войны реалиях Иран был серьезно обеспокоен тем, что его роль на Южном Кавказе окажется заметно сокращенной. Поэтому для Ирана строительство дорог в Нахчыван подтверждает его региональную активность и значимость. Так Тегеран показывает, что на практике участвует в проектах, которые реализуются в разных измерениях, в том числе "3+3" или же на двусторонней основе", - прежде всего сказал он.

"Для Азербайджана это как геополитический, так и геоэкономический проект. С точки зрения геополитики все ясно: республика получает более короткий путь выхода на Нахчыван. Через Иран уже есть дорога до Нахчывана, однако она была создана в годы армяно-азербайджанского конфликта, когда большая часть ирано-азербайджанской границы находилась под оккупацией, и въезжать в Иран приходилось через Астару. Новый проект – это и сокращение автомобильного маршрута, и первый в истории железнодорожный путь через провинцию Западный Азербайджан в Нахчыван. Что существенно, Турция тоже будет строить железную дорогу в Нахчыван из Карса, обеспечивая еще один выход к нему. С точки зрения геоэкономики это и развитие связей с Ираном, и дополнительный импульс для экономического роста Нахчывана", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Также этот проект принципиально влияет на переговоры с Арменией. По строительству Зангезурского коридора через Мегри все еще очень много вопросов, армянская сторона действует очень инертно и медленно. Меморандум с Ираном о строительстве альтернативного пути Еревану стоит рассматривать как сигнал, что если он продолжит пассивную политику, то понесет серьезные экономические потери. Ряд региональных проектов уже обошли Армению, хотя могли пройти через ее территорию - "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Баку-Тбилиси-Карс" и не только. Проект Зангезурского коридора не отменяется, но теперь Армении нужно предложить какие-то дополнительные привлекательные новшества как Азербайджану, так и Турции", - заключил экономист.