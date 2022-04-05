Испания высылает 25 российских дипломатов

5 апр. 15:00

Власти Испании решили высылать порядка 25 российских дипломатов из страны, об этом во вторник сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании... Мы собираемся выслать около 25 человек", - заявил министр на пресс-конференции по окончании заседания Совета министров.

По его словам, российские дипломаты "представляют угрозу безопасности страны". Альбарес добавил, что МИД Испании дорабатывает список, в силу чего, в нем может оказать "несколько больше" персон.