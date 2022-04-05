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Испания высылает 25 российских дипломатов

Испания высылает 25 российских дипломатов

Власти Испании решили высылать порядка 25 российских дипломатов из страны, об этом во вторник сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.

"Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании... Мы собираемся выслать около 25 человек", - заявил министр на пресс-конференции по окончании заседания Совета министров.

По его словам, российские дипломаты "представляют угрозу безопасности страны". Альбарес добавил, что МИД Испании дорабатывает список, в силу чего, в нем может оказать "несколько больше" персон.

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