В Кремле рассказали, как Россия будет праздновать День Победы

5 апр. 14:39

В этом году, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет праздновать 9 мая "как всегда".

"Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда, это самый святой праздник у нас. В нашей стране он (День Победы) был и останется святым праздником для всех россиян", - заявил Песков журналистам.

Он добавил, что не знает, будут ли участвовать в праздничном параде подразделения ЛНР и ДНР или новые российские фронтовики. "Я пока не располагаю информацией о составе участников парада, этот состав определяет министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию", - отметил представитель Кремля.

Россияне будут отдыхать в честь Дня Победы с 7 по 10 мая, праздник придется на понедельник.