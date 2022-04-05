Лондон обвинил спецслужбы РФ в кибератаках

5 апр. 14:31

Российские спецслужбы обвиняются Великобританией во вредоносных действиях в киберпространстве, сообщает Reuters со ссылкой на информационный бюллетень британского правительства.

Отмечается, что власти Королевства публично обвинили в кибератаках подразделения ФСБ, СВР и ГРУ. Как заявили в Лондоне, у каждой службы есть свои полномочия в данной сфере.

"Россия является одним из самых активных киберакторов и выделяет значительные ресурсы на проведение киберопераций по всему миру", - говорится в заявлении.