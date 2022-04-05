Европа затеяла бесцельную дипломатическую войну

Спецоперация России на Украине дала повод для ввода многочисленных экономических санкций ЕС и США против РФ. Санкционный потенциал уже почти исчерпан. Осталось лишь выключить из SWIFT оставшиеся российские банки и ввести запрет на ввоз нефти, газа и угля. Спешить с газовым эмбарго европейцы пока не хотят. Но прибегать к менее болезненным для себя мерам Европа не чурается, например, к высылке дипломатов.

Обоснованием к очередному дипломатическому демаршу стали события в городе Буча в начале апреля, где по утверждению западных СМИ погибли до 300 мирных жителей якобы от рук ВС России. Не выслушав доводы России о сфабрикованности представленных видеозаписей и заблокировав проведение сессии Совбеза ООН по ситуации в Буче, Запад начал массово высылать российских дипломатов.

Сегодня Дания выслала 15 работников дипломатического ведомства РФ. Вдвое больше домой отправили итальянцы. "Это решение, принятое в согласии с другими европейскими и атлантическими партнерами, стало необходимым по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте текущей кризисной ситуации", — заявил премьер Италии Марио Драги. Трех дипломатов выслали власти Швеции. Еще 40 дипломатов накануне были объявлены персона нон грата в Германии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прямо говорит, что решение о высылке было принято после появления фотографий убитых украинцев в Буче. Германия отправила домой дипломатов, которые, как сказала Бербок, "каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества". Она заметила, что российские дипломаты опасны для тех, "кто ищет защиты" в Германии. Не осталась в стороне и другая крупная страна и лидер Евросоюза. Франция собирается отправить в Россию 30 сотрудников российских дипведомств.

Действия стран ЕС и НАТО скоординированы. Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает эти решения заранее спланированной кампанией. Высылки дипломатов, по мнению Грушко, наносят удар по двусторонним отношениям. Он уверен, что страны ЕС идут на такую провокацию сознательно. "Последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить", – сказал Грушко.

Нападки на российские посольства в Европе начались с середины марта. Сначала 18 марта Литва, Латвия и Эстония выдворили из своих стран по три дипломата из РФ. В этот же день Болгария объявила 10 сотрудников МИД РФ персона нон грата. Их деятельность София назвала "несовместимой с их статусом". 23 марта последовали более массовые меры - Польша внесла в черный список 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. К антироссийской кампании примкнули и страны, не входящие в ЕС. 28 марта Северная Македония выслала пять российских дипломатов.

29 марта активизировались северные страны ЕС. МИД Нидерландов объявил о высылке 17 дипломатов, Бельгия - 21. Ирландия выслала четырех. Не остались в стороне и бывшие страны СЭВ. Чехия объявила нежелательным одного россиянина, Словакия, которая ранее уже выдворила трех россиян, потребовала снизить число российских дипломатов на 35 человек.

Конкретные доказательства вины россиян в шпионаже или в чем бы то ни было европейские страны никогда не предъявляют. Из этого можно сделать вывод, что все перечисленные выше решения связаны со стремлением оказать на Россию политическое давление. Конечная цель этих действий - заставить Россию свернуть специальную операцию на Украине. Доселе подобные дипломатические меры демонстрировали свою неэффективность. Потому рассчитывать на них на этот раз Брюсселю, Берлину и Парижу нет большого смысла.

Новую дипломатическую войну против России без конкретных достижений Европа сможет максимум продать как выражение солидарности с Украиной. На большее ЕС пока не способен.