Третейский судья задержан при получении $2,5 тысяч взятки в Ташкенте

5 апр. 14:18

Судья Ташкентского городского третейского суда при Общественном фонде развития международного арбитража и третейских судов был схвачен с поличным при получении взятки, такое сообщение распространил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

Во время оперативного мероприятия департамента и столичного управления Службы госбезопасности судья М. К. был задержан с поличным при получении $2,5 тыс.

Установлено, что мужчина требовал $4 тыс за решение через своих знакомых, занимающих высокие посты, дела между истцом Ф.Т. и ответчиком М. Х. в пользу последнего. Кроме того, подозреваемый должен был позаботиться о том, чтобы решение суда не было отменено позже, пишет "Газета.uz".

Открыто уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, идут следственные мероприятия.