Погода в Москве испортится к вечеру

5 апр. 14:16

К вечеру вторника в Москве усилится ветер и пойдет дождь со снегом, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Росгидромета.

С 15:00 5 апреля и до 9:00 6 апреля в городе усилится южный и юго-западный ветер, скорость в порывах до 18 м/с. Также во второй половине дня начнутся осадки, будет идти дождь и мокрый снег.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, а водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.