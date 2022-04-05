Наркотики в пластилине нашли у жителя Ставрополья

5 апр. 14:06

Наркозакладчика схватили полицейские в селе Прасковея Буденновского района, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

На одной из улиц был задержан 35-летний житель Зеленокумска, при личном досмотре у него нашли и изъяли 36 свертков, облепленных пластилином.

"Согласно проведенной экспертизе, в 28 из них находится наркотик N - метилэфедрон массой более 12 г, и еще в восьми содержится марихуана", - говорится в сообщении.

Запрещенные вещества подозреваемый получил через тайник, координаты которого ему сообщали в интернете. Наркотики мужчина разложил по полимерным пакетам, которые пытался замаскировать платилином. Сбыть их он собирался через "закладки" в регионе.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).