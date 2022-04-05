"Азербайджанские авиалинии" возобновляют полеты в Милан

5 апр. 14:05

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в мае снова начнет выполнять рейсы по маршруту Баку-Милан-Баку.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что полететь в Италию можно будет с 21 мая, специальные рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.

Билеты уже поступили в продажу. На рейсы будут допускаться те, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Напомним, регулярное авиасообщение между Азербайджаном и Италией было приостановлено из-за пандемии коронавируса.