Стрельба на кладбище в Дагестане убила одного человека

5 апр. 13:56

В Дагестане задержали жителя Карабудахкентского района, который подозревается в убийстве односельчанина на кладбище, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, 2 апреля в Уллубийауле 39-летний мужчина на территории кладбища из огнестрельного оружия обстрелял двух односельчан из-за неприязненного отношения.

В результате 39-летний житель погиб на месте, 71-летнего местного жителя доставили в больницу с ранением ноги.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.