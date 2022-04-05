Транскам закрыт для всех

5 апр. 13:48

Транскавказская магистраль закрыта для всех видов автотранспорта, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

В нем говорится, что из-за угрозы снежных лавин в Южной Осетии и невозможностью обеспечения безопасности для автотранспорта, по рекомендации МЧС Южной Осетии, "запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля"".

Запрет действует на движение в обоих направлениях, с 13:30 мск и до особого распоряжения.