СМИ: Российского угля не будет в Европе

5 апр. 13:47

ЕС наложит эмбарго на импорт из России цемента, древесины, каучука и химикатов, а также икры и водки, пишет Рейтер со ссылкой на источник.

Кроме того, санкции могут коснуться экспорта в Россию техники, предназначенной для добычи сжиженного природного газа. Европа также планирует расширить список российских персон, попавших под санкции.

Источник добавил, что ЕС намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT.

Помимо этого, по сообщениям журнала The Wall Street Journal, Евросоюз может полностью отказаться от импорта угля из России, закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.