5 апр. 13:39

Израильский бизнес заинтересован в работе на освобожденных территориях Азербайджана, об этом заявил сопредседатель израильско-азербайджанской совместной межправительственной комиссии, министр туризма Израиля Йоэль Развозов, которого сегодня принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства выразил удовлетворение в связи с участием израильских компаний в работах по восстановлению и реконструкции в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Йоэль Развозов заявил, что израильские компании заинтересованы в ведении бизнеса на освобожденных землях Азербайджана в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, энергетике, водоснабжении, проектах умных городов и других.

"У Азербайджана очень хороший имидж для ведения бизнеса, наличие безопасных и надежных условий для ведения бизнеса в нашей стране привлекательно для израильских компаний", - приводит слова Развозова "Интерфакс-Азербайджан".