Опрос: больше экономить за последний месяц стала половина россиян

5 апр. 13:23

Порядка 51% опрошенных стали больше экономить за последний месяц, а 76% не могут позволить себе делать накопления, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", пишет РИА Новости.

"Около 51% граждан России стали больше экономить в последний месяц, 18%, наоборот, начали тратить сверх обычного. Финансовое поведение 31% россиян не изменилось", - сообщают аналитики.

На стоимость и качество товаров в последний месяц больше внимания стали обращать 65% россиян. Об отказе от "эмоциональных" покупок сообщили 57% опрошенных, еще 34% граждан стали ходить в более бюджетные магазины или вскоре планируют начать туда ходить ради экономии. Еще 29% россиян собираются или уже перешли на более дешевые бренды.

Большинство россиян (56%) намерено сократить расходы на путешествия, 32% будут экономить на посещении развлекательных мероприятий, 27% урежут расходы на кафе и рестораны, 24% - на занятия спортом и фитнесом. Кроме того, экономить граждане будут крупных покупках для дома (18%), образовании (16%), одежде и обуви (12%), продуктах питания (9%).

Брать кредит в ближайшие полгода не собираются 73% респондентов, причина в страхе его не погасить (33%), в отсутствии необходимости в кредите (29%), в высоких ставках по кредитам (20%).

Большинство (76%) россиян сообщили, что не могут позволить себе делать накопления. Откладывают деньги четверть опрошенных, из них 67% сберегают в месяц менее пяти тыс рублей.

Исследование проводилось в конце марта, в нем приняли участие 5 тыс совершеннолетних жителей всех регионов России.