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ВТБ готовится к работе в Крыму

ВТБ готовится к работе в Крыму

В скором времени в Крыму начнет работать один из крупнейших государственных российских банков - ВТБ, - сообщил глава банка Андрей Костин.

"Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым – это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме – это инвестиционная деятельность либо... Там сегодня создана достаточно эффективная система, банк РНКБ работает. Поэтому, конечно, все эти связи будем налаживать, развивать", - заявил он, передает передает "Интерфакс". 

Крым сейчас нуждается в инвестициях, и в первую очередь - в индустрию отдыха.

"Конечно, мы над этим думаем, работаем", – заверил Костин.

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