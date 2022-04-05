ВТБ готовится к работе в Крыму

5 апр. 13:04

В скором времени в Крыму начнет работать один из крупнейших государственных российских банков - ВТБ, - сообщил глава банка Андрей Костин.

"Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым – это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме – это инвестиционная деятельность либо... Там сегодня создана достаточно эффективная система, банк РНКБ работает. Поэтому, конечно, все эти связи будем налаживать, развивать", - заявил он, передает передает "Интерфакс".

Крым сейчас нуждается в инвестициях, и в первую очередь - в индустрию отдыха.

"Конечно, мы над этим думаем, работаем", – заверил Костин.