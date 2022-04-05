В Узбекистане вводится обязательная маркировка бытовой техники

5 апр. 12:56

В Узбекистане с 15 апреля стартует обязательная маркировка бытовой техники, эта мера поможет снизить объемы контрафакта и подделок на рынке.

Система будет вводиться поэтапно. Согласно информации на правовом портале "Норма", сроки начала обязательной цифровой маркировки утверждены постановлением Кабмина. Первыми маркировку пройдут пылесосы, стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры и мониторы – с 15 апреля 2022 года, во вторую группу товаров вошли бытовые газовые плиты, кухонные вытяжки, духовки и плиты, микроволновые печи, утюги, водонагреватели, маркировка с 1 августа 2022 года. А с 1 ноября 2022 года начнется обязательная маркировка кондиционеров, водогрейных котлов, встраиваемых электроприборов (соковыжималка, блендер, миксер, кофемолка, мясорубка), всех видов светильников.