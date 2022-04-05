Казахстан не будет открывать сухопутную границу с Россией

5 апр. 12:45

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов дал ответ на вопрос открытия казахстанско-российской сухопутной границы.

"Сейчас этот вопрос на повестке дня. Не только Россия, это все другие государства, приграничные страны. Поэтому со всеми анализируем, учитываем определенные факторы. Но определенная еще эпидситуация у нас в отдельных регионах имеется, поэтому мы этот вопрос должны учитывать. Поэтому вопрос на повестке дня", - сказал он, добавив, что эпидситуация является ключевым фактором, почему границы до сих пор не открыты, сообщил Sputnik Казахстан.

По словам Тугжанова, стабильной эпидситуацию в стране в настоящее время сложно назвать. "Вы рост смотрите. И в России смотрите, и в Китае сегодня какой идет рост, почти до 35%, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня", - добавил вице-премьер Казахстана.

Напомним, с 30 марта Россия сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.