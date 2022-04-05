Крымские чиновники ответят за проваленное строительство

5 апр. 12:42

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил наказать четырех министров и восьмерых глав администраций на полуострове за проваленную работу по заключению контрактов на благоустройство и госстройки, - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня принято решение об объявлении взысканий в связи с непринятием надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные поручением главы Республики Крым сроки", – написал Аксенов, передает "АиФ-Крым".

Взыскания получат глава Минстроя Карлен Петросян, глава Минобраза Валентина Лаврик, глава Минюста Олег Шаповалов, глава Минкульта Татьяна Манежина.

Взыскания в отношении восьми глав администраций на своих сессиях рассмотрят председатели городских и районных советов, - добавил Аксенов.

Также инициировано проведение служебных проверок в отношении двух и.о. министров – транспорта Николая Лукашенко и здравоохранения Константина Скорупского.