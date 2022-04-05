Товары б/у теперь можно купить на "Яндекс.Маркете"

5 апр. 12:31

"Яндекс.Маркет" теперь продает бывшие в употреблении товары, пока это только смартфоны (с трехмесячной гарантией, от партнера), но затем ассортимент расширится. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

""Маркет" планирует расширять ассортимент бывших в употреблении товаров в категории электроники и бытовой техники, а также масштабировать это направление на другие категории: детские и спортивные б/у товары, товары для дома и ремонта", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, "Яндекс.Маркет" займется перепродажей одежды и обуви в сотрудничестве с крупными resale-платформами, так что на нем можно будет купить одежду, обувь и аксессуары разных брендов в премиум и люкс сегментах.

В пресс-службе уточнили, что работа по вхождению в сегмент подержанных товаров началась еще в прошлом году, а сейчас его актуальность стала еще очевиднее.