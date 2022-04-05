Боррель и Фон дер Ляйен приедут в Киев

5 апр. 12:27

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетят Киев, где проведут встречу с Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал он в Twitter.

По его словам, встреча пройдет перед донорской конференцией для Украины, которая состоится в эту субботу в Варшаве.