Италия выдворяет 30 российских дипломатов

5 апр. 12:15

Послу РФ в Италии Сергею Разову в итальянском МИД Италии объявили о высылке 30 российских дипломатов.

"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны России", - сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Ди Майо добавил, что о высылке российских дипломатов Разова уведомил генеральный секретарь ведомства МИД Этторе Секуи, 30 российских дипломатов объявлены персонами нон грата.