Координировать ход турсезона на Кубани будет специальный штаб

5 апр. 12:06

В скором времени на Кубани по поручению губернатора Вениамина Кондратьева заработает региональный штаб по подготовке и проведению туристического сезона, который будет координировать деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов края, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Высокий курортный сезон в крае стартует в мае. Власти ожидают в текущем году увеличение турпотока. Уже сейчас на летний период забронировано больше 50% номерного фонда на Черноморском побережье и около 30% – на Азовском.

"У нас есть хороший опыт организации работы штаба в период новогодних праздников. С первого мая и на протяжении всего летнего сезона будет действовать аналогичный штаб", – добавил глава региона, передает "АиФ-Юг".

В летний период в крае будут открыты 10,7 тыс объектов размещения общей вместимостью 257 тыс номеров. С первого июня для жителей и гостей откроют 547 пляжей Азово-Черноморского побережья, которые будут иметь единый архитектурный облик и набор понятных для гостей и качественных услуг, - напомнил Вениамин Кондратьев.