Контрабандисты-наркокурьеры попытались пробраться из Ирана в Азербайджан

5 апр. 11:58

Военнослужащие Госпогранслужбы Азербайджана накануне вечером были подняты по тревоге: группа контрабандистов с огнестрельным оружием попыталась пересечь государственную границу между Ираном и Азербайджаном, такое сообщение опубликовано на сайте ГПС.

Примерно в 20:45, в зоне обслуживания погранзаставы "Горадиз", расположенной поблизости от села Шихали Агали Джебраильского района двое военнослужащих заметили шестерых вооруженных лиц, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию АР со стороны ИРИ.

Погранзастава была поднята по команде "Тревога", зона обслуживания - полностью закрыта. Пограничники гнались за контрабандистами, приказывая им остановиться, и совершали предупредительные выстрелы в воздух, но нарушители не подчинились приказу и сами начали стрелять по пограничникам.

Военнослужащие ГПС Азербайджана проявили высокую бдительность и мужество, один из нарушителей был нейтрализован. Оружие применялось в соответствии с требованиями закона АР "О Государственной границе".

Еще пятеро контрабандистов смогли воспользоваться темнотой и покинуть район через густые камышовые заросли.

Ликвидированный нарушитель был опознан, это 26-летний гражданин Исламской Республики Иран. При нем нашли автомат Калашникова АКМ, а также три упаковки наркотиков общим весом 32,27 кг.

Для задержания остальных нарушителей вдали от места ЧП пограничники организовали интенсивные оперативно-розыскные мероприятия, причем специальные поисковые группы были усилены беспилотниками.

Благодаря этому еще один контрабандист, также гражданин Ирана, был найден в тростниковых зарослях вдоль границы. Поисковые работы продолжаются.

Тегеран проинформирован об инциденте, открыто уголовное дело, по нему ГПС и Генпрокуратура Азербайджана проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия.