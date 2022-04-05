Боррель: рубль показывает сильную устойчивость

5 апр. 12:37

Российский рубль хорошо противостоит санкциям, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Владимир Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет", - цитирует Борреля РИА Новости.

Он также отметил, что Европе необходимо помочь Киеву без пересечения красных линий во избежание распространения конфликта.

"Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся", - подчеркнул Боррель.