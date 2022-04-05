Младенец погиб в ДТП на Кубани

5 апр. 11:52

Смертельная авария произошла в понедельник в Апшеронском районе Краснодарского края, в результате ДТП умер 4-месячный младенец.

По предварительным данным, в Апшеронске на улице Пролетарской накануне днем 49-летний водитель "Киа Рио", отъезжая от магазина, не уступил дорогу "Опелю Астра", произошло столкновение.

В результате аварии пострадали водитель "Киа" и его трое пассажиров, в том числе двое малолетних детей - 2020-го и 2021 года рождения. В течение суток в ЦРБ Апшеронска скончался один из детей - 4-месячный младенец.

Обстоятельства дорожного-транспортного происшествия выясняет Госавтоинспекция.