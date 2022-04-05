Работодателей Ставрополья поддержат финансами

5 апр. 11:48

Ставропольские предприятия, на которых объявили простой либо есть риск увольнения работников, получат финансовую поддержку из федерального бюджета на сумму более 500 млн рублей, - рассказала сегодня глава краевого Минтруда Елена Мамонтова.

"Нашему краю направят более 500 млн рублей. Еще пять млн рублей выделяется из краевого бюджета. На эти деньги можно организовать любые временные или общественные работы на предприятиях, где не могут обеспечить занятость работников по основному профилю. Субсидии на зарплату будут выделяться в течение трех месяцев", - уточнила Мамонтова, передает "АиФ-Ставрополье".

Теперь, к примеру, любая организация ЖКХ может набрать работников из числа безработных и ищущих работу граждан, а также находящихся под риском увольнения.

Также будут выделены средства на переобучение работников, если такое желание озвучит работодатель, - добавила министр.