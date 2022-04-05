"Проводной" вор оставил без связи жителей Зеленчукской

5 апр. 11:44

Подозреваемого в похищении провода задержали в Карачаево-Черкесии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что 4 апреля в отдел полиции обратился специалист организации, предоставляющей услуги.

Он заявил, что в промежуток с 3 по 4 апреля кто-то срезал со столбов и похитил абонентский провод в станице Зеленчукской по улицам Свободная и Красноармейская.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы МОМВД России "Зеленчукский" установлен подозреваемый в совершении данной кражи - 49-летний житель станицы Зеленчукская. Мужчина доставлен в отдел полиции, дал признательные показания и пояснил, что часть похищенного он сдал в пункт приема цветного металлолома", - отметили в полиции.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.