Вильфанд рассказал, когда в Москве сойдет снег

5 апр. 11:32

К выходным в Москве потеплеет до плюс 10-12 градусов, а к середине следующей недели столица избавится от снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"В ближайшие дни дневные температуры будут приближаться к 10-градусной отметке. Завтра днем будет плюс 6-8 градусов, в четверг - около плюс 8-9 градусов, а по области даже плюс 11 градусов. А в пятницу уже совсем теплая погода - дневные температуры будут уже в диапазоне от плюс 10 до плюс 12 градусов", - сообщил синоптик.

По его словам, в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу пройдут дожди, "но это неплохо, поскольку именно дождь размывает снежный покров".

"Снег сойдет 12-13 апреля", - добавил Вильфанд.

В предстоящие выходные в столичном регионе днем около 7-10 градусов тепла, небольшие дожди.