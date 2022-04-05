Аграрии Кубани закладывают новые виноградники

5 апр. 11:24

Земледельцы Кубани приступили к закладке молодых виноградников, - сообщает пресс-служба администрации региона.

В Анапе, Новороссийске и Крымском районе края уже высадили первые 116 га, всего в 2022 году планируют заложить 1,5 тыс га. Важно, что большинство новых саженцев отечественные – они выращены в местных питомниках, их на территории региона три, и ежегодно они производят порядка 4,5 млн саженцев, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, добавив: на закладку новых насаждений и уход за виноградниками власти выделили больше 729 млн рублей из краевого и федерального бюджетов, - передает "АиФ-Юг".

За последние годы край добился высоких результатов в виноградарстве и виноделии: в минувшем году аграрии собрали больше 200 тыс т винограда.