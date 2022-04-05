В России выявили почти 14 тыс случаев COVID-19

5 апр. 11:18

За минувшие сутки в России выявили 13 947 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 596, в Петербурге - 700, в Подмосковье - 186. В Краснодарском крае - 104, в Ставропольском крае - 126, в Крыму - 146, в Дагестане - 33, в Кабардино-Балкарии - 32, в Адыгее - 40, в Карачаево-Черкесии - 19, в Северной Осетии - 19, в Ингушетии - 24, в Чечне - 39.

Общее число инфицированных в России достигло 17 926 104 человек.

Госпитализированы за сутки 4 288 человек. Выздоровели - 37 459 пациента, за все время - 17 035 336.

Умерли за сутки 316 человек, с начала пандемии - 370 311.