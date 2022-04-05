Главу селения заподозрили в мошенничестве в Ингушетии

5 апр. 11:13

В Ингушетии открыто уголовное дело в отношении 64-летнего главы администрации сельского поселения Долаково - его подозревают в мошенничестве при выделении земельных участков, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

"По данным следствия, 13 июня 2017 года подозреваемый, зная об отсутствии прав собственности на земли в селе Долаково общей площадью 4 тыс квадратных метров, утвердил своей подписью, заверил печатью администрации и выдал на свое имя и на имя супруги выписки из похозяйственной книги", - говорится в нем.

В них были включены ложные сведения о принадлежности подозреваемому и его жене участков на праве постоянного бессрочного пользования, хотя на самом деле земли мужчине и женщине не выделялись, и правоустанавливающими документами они не обладают.

Затем глава администрации и его супруга, не зная о преступных намерениях мужа, обратились в управление Росреестра, где на основании поддельных выписок зарегистрировали право собственности на участки. Кадастровая стоимость этой земли составляет около 900 тыс рублей.

Теперь чиновнику вменяют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).