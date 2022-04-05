Высокий сезон в Сочи начнется уже в мае

5 апр. 11:07

Сочинские отели уже забронированы на 80%, что говорит о раннем начале высокого сезона.

"В марте постановлением губернатора Краснодарского края снят целый ряд ковидных ограничений, что значительно увеличит интерес и спрос на отдых в Сочи. Уже сегодня санатории забронированы на 80%. В программе туристического кэшбека участвуют более 130 сочинских отелей и здравниц. Во многих из них действует динамическое ценообразование, поэтому раннее бронирование позволяет гостям нашего города сэкономить на стоимости проживания", - сообщила директор городского департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Максимальная загрузка мест размещения в Сочи ожидается с 20 июля по 20 августа, добавили в пресс-службе администрации курорта.