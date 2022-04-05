В Краснодаре будут судить организаторов сети подпольных игровых клубов

5 апр. 11:04

Краснодарские правоохранители задержали семерых жителей города, которых обвиняют в организации подпольных игровых клубов и проведении азартных игр, - сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"Осенью 2020 года двое местных жителей решили организовать на территории города Краснодара незаконные азартные карточные игры. Для этого злоумышленники арендовали помещения в разных районах города и установили там игровое оборудование. Кроме того, обвиняемые вовлекли в свою деятельность еще пятерых граждан. Между членами группы были распределены роли по руководству игорными заведениями и непосредственно проведением игр", - установило следствие, передает "Интерфакс".

Следователи краевого управления СКР совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару, а также при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии и МВД провели масштабные обыски в игорных заведениях и в жилищах фигурантов.

"Изъяты игральные карты, более 1,5 тыс. игровых фишек, покерные столы, средства связи и черновые записи", - добавили в пресс-службе.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 8,7 млн рублей. Фигурантам уголовного дела от 22 до 39 лет, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.